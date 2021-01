Presidenciais: Afluência às 12:00 é a maior desde 2011

Eleitores aguardam em filas para exercer o seu direito de voto nas eleições presidenciais, em Coimbra, 24 de janeiro de 2021. Mais de 10 milhões de portugueses estão inscritos nestas eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal,concorrem sete candidatos: Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), o ex-militante do PS Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans e presidente do RIR - Reagir, Incluir, Reciclar, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre), Coimbra 24 de janeiro de 2021

© PAULO NOVAIS/LUSA