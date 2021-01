Presidenciais: Secretário-geral do PCP apela a participação em "importantíssimo ato eleitoral"

Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa © Orlando Almeida / Global Imagens

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apelou à participação dos portugueses no "importantíssimo ato eleitoral" de hoje, momentos após ter votado no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azoia, Loures.

" a situação que vivemos e a pressão a que as pessoas são submetidas, naturalmente, pode haver sensação de insegurança que leva a não vir participar neste importantíssimo ato eleitoral. Mas, respeitando as normas que as entidades públicas colocaram, vale a pena vir votar, porque a proteção na Saúde é um direito fundamental, o direito de votar também um direito político fundamental. Digo isto porque sei bem o tempo em que não podia votar", afirmou Jerónimo de Sousa aos jornalistas hoje de manhã.

Habituado a votar na sede do grupo desportivo de Pirescoxe, povoação da freguesia de Santa Iria da Azoia, onde vive, a pandemia da covid-19 fez com que nas eleições presidenciais de hoje Jerónimo de Sousa tivesse de deslocar-se ao Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas daquela freguesia de Loures, onde chegou às 10:05, tendo exercido o seu direito de voto cerca de dez minutos depois, na secção 6.