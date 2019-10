Presidente angolano exonera ministro da Comunicação Social

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, exonerou hoje o ministro da Comunicação Social, João Melo, sendo substituído no cargo por Nuno Caldas Albino, segundo uma nota da Casa Civil do Presidente.

A notícia foi avançada pela Televisão Pública Angolana (TPA) que indicou a “conveniência de serviço” como explicação.

João Melo, jornalista de profissão, tinha sido nomeado em outubro de 2017. Na sua conta do Twitter, João Melo já se apresenta como “jornalista e escritor” e anuncia: “Deixei de estar ministro. Vou ser o que de facto sou: jornalista, escritor e professor”.

O seu sucessor, Nuno Caldas Albino, deputado do MPLA (partido no poder) é licenciado em gestão de empresas e presidente da 7ª comissão parlamentar (Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desportos).

O chefe do executivo angolano assinou igualmente decretos a exonerar Rui Mangueira, embaixador no Reino Unido, e Mário Félix, embaixador na Costa do Marfim.

Noutros decretos, o Presidente da República nomeou Geraldo Sachipengo Nunda, para o cargo de embaixador no Reino Unido e Feliciano António dos Santos para idênticas funções na Polónia.

Não são avançadas mais explicações sobre a exoneração de João Melo.