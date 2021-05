Presidente da Câmara de Torres Vedras encontrado morto em casa

© DR

A mesma fonte não adiantou as circunstâncias em que ocorreu a morte do autarca, eleito pelo Partido Socialista.

De acordo com o Correio da Manhã, Carlos Bernardes, de 53 anos, terá sido encontrado com um golpe de faca no pescoço e uma equipa da secção de homicídios da Polícia Judiciária estará a caminho do local.

Duarte Pacheco, deputado e candidato do PSD à Câmara de Torres Vedras, já manifestou no Facebook pesar pela situação admitindo sem explicou onde obteve a informação de que pode ter sido suicídio.