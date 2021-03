Presidente da República assina decreto do governo sobre plano de desconfinamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conversa por videoconferência com a líder parlamentar do Partido Socialista (PS), Ana Catarina Mendes (ausente da foto), no âmbito da audiência do chefe de Estado aos partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência no contexto do combate à covid-19, no Palácio de Belém, em Lisboa, 10 de março de 2021. MIGUEL FIGUEIREDO LOPES/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/LUSA

