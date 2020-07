Marcelo deixa nota de pesar pelas vítimas mortais do descarrilamento

Numa curta nota de pesar no site da Presidência da República, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu ao acidente rodoviário desta tarde, lamentando as vítimas mortais.

É possível ler-se: “O Presidente da República lamenta o grave acidente ferroviário desta tarde na Linha do Norte, de cujos detalhes foi informado pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentando sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais e desejando rápidas melhoras aos numerosos feridos, aguardando os resultados das investigações técnicas e judiciais.”

Neste momento foram confirmadas, para já, duas vítimas mortais e mais de 30 feridos no acidente que levou ao descarrilamento do comboio Alfa Pendular na Linha do Norte, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, após colisão com uma máquina de trabalho.

O descarrilamento do comboio, que seguia no sentido Sul-Norte, ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15h30, afirmou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).