Presidente da República testa novamente negativo à covid-19

Foto cedida pela RTP do debate televisivo entre os candidatos às Eleições Presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa e Marisa Matias (ausente da foto), moderado pelo jornalista Carlos Daniel (ausente da foto) nos estúdios da RTP, Lisboa, 2 de janeiro de 2021. PEDRO PINA/RTP/LUSA © RTP

A Presidência da República informa que "o teste feito esta manhã pelo Instituto Ricardo Jorge voltou a dar resultado negativo. O Presidente da República aguarda agora as orientações das autoridades de saúde".

Na segunda-feira, por volta das 22h00, a Presidência dava conta de que Marcelo tinha testado positivo à covid-19 e que o Presidente estava sem sintomas. "O Presidente da República, que está assintomático, comunicou ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico. Cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar com sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos Partidos Políticos previstas para amanhã."

Já esta terça-feira de manhã foi anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa tinha feito um segundo teste, realizado pelo Instituto Dr. Ricardo Jorge. e que o resultado fora negativo. Sabe-se agora que o resultado de um terceiro teste é também negativo.