Presidente da República vacina-se contra a gripe para "dar o exemplo"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala aos jornalistas após ter sido vacinado contra a gripe na Unidade de Saúde Familiar (USF) Descobertas, em Lisboa, 19 de outubro de 2020. A segunda fase da vacinação inicia-se hoje, disponível para mais grupos populacionais, que estende a vacinação a pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vacinou-se hoje contra a gripe, na Unidade de Saúde Familiar (USF) Descobertas, em Lisboa, para "dar o exemplo" e incentivar os portugueses a fazerem o mesmo.

"Aqui fica o meu exemplo. Espero que aqueles poucos que não tivessem já a intenção de o fazer venham o mais rápido que possam, de acordo com as suas disponibilidades e as disponibilidades do sistema, vacinar-se até ao fim da primeira semana dezembro", declarou o chefe de Estado aos jornalistas, na sala de espera desta USF, já depois de se ter vacinado.

Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido, disse ter-lhe perguntado se "haverá vacinas em número suficiente para todos aqueles que queiram vacinar-se, e estarão disponíveis em tempo útil", referindo que essa "é uma preocupação de muitos portugueses".

"E aquilo que me foi dito e a senhora ministra acaba de confirmar é que até à primeira semana de dezembro, a partir deste momento, de pouco mais de meados de outubro, e durante o mês de novembro, progressivamente, todos os que queiram vacinar-se irão vacinar-se - ou em estruturas como esta, ou nas juntas de freguesia, ou em farmácias comunitárias", acrescentou.