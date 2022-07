Presidente do Parlamento Europeu participa nas Conferências do Estoril em setembro

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu © PATRICK HERTZOG / AFP

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, vai estar em Portugal nos dias 1 e 2 de setembro. Por essa altura, marcará presença nas Conferências do Estoril, no dia 2 de setembro. Apesar de ser das últimas oradoras em palco, Roberta Metsola fecha o ciclo de debates do tema da Paz, com uma mensagem sobre o futuro, apresenta o comunicado. O Dinheiro Vivo é media partner do evento.

"O papel do Parlamento Europeu na ilegal, injustificada e brutal agressão da Rússia contra a Ucrânia vai conduzir a minha intervenção sobre o The World Ahead [o mundo que está por vir, tradução livre], esperando que desencadeie uma discussão dinâmica e frutuosa com os alunos", afirma Roberta Metsola no comunicado que anuncia a participação da política nas Conferências do Estoril. O evento decorre entre 1 e 2 de setembro.

O tema do evento é "O Reequilíbrio Do Nosso Mundo: Um Apelo À Geração Do Propósito" (Rebalancing Our World: A Call To The Purpose Generation).As Conferências do Estoril procurarão em dois dias explorar o diálogo aberto e inclusivo sobre a situação mundial que se enfrenta atualmente com os principais desafios do Planeta, Pessoas e Paz.

"Conflitos de guerra e instabilidade crescem no mundo, na Europa inclusive, e geram milhões de refugiados todos os anos. Ainda que exista atualmente uma perda generalizada de confiança nas instituições e na democracia, fruto do tenso clima que se vive, com reflexos nas mais diversas esferas da vida de milhões de pessoas, é fundamental manter a resistência ao populismo e cimentar lideranças humanistas que potenciem uma cooperação global para a paz", lê-se no comunicado.

Nos dois dias, vão passar pelas Conferências do Estoril vários líderes mundiais para debater desafios atuais da humanidade. A temática da Paz será o tema central, sendo que há vários conflitos a impactar a estabilidade mundial, que terão consequências para as presentes e futuras gerações.

Na manhã de 2 de setembro, a somar a Roberta Metsola, estão outras personalidades como os antigos Presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos (Nobel da Paz), da Nigéria, Goodluck Jonathan, da Polónia, Aleksander Kwaśniewski, e da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović, também a ex-Primeira Ministra da Ucrânia, Yulia Tymoshenko, entre outros que abordam temas como: "O Poder dos Media e da Tecnologia", "Democracia e Desenvolvimento", "Resistindo ao Populismo", e outros, lê-se na mesma nota.