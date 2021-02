Presidente propõe renovação do estado de emergência até 1 de março

Marcelo Rebelo de Sousa. © EPA/MARIO CRUZ

Na nota, é indicado que o Presidente da República acabou de "enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma que renova o estado de emergência por quinze dias, até 1 de março de 2021, permitindo adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença Covid-19."

Na mesma nota, que indica que o Governo se pronunciou num sentido favorável à renovação do estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa nota que, embora se "comece a verificar a redução de novos casos de contaminação", continua a manter-se a situação de calamidade pública provocada pela pandemia, com uma incidência de casos que "continua a ser muito elevada", tal como o número de internamentos e mortos.

"Como sabemos, não é recomendado pelos peritos reduzir ou suspender, de forma significativa, as medidas de confinamento, sem que os números desçam abaixo de patamares geríveis pelo SNS, que sejam aumentadas as taxas de testagem, ou que a vacinação possa cobrir uma parte significativa da população mais vulnerável à Covid-19", continua.

O Presidente salienta que a atual "capacidade hospitalar do País continua posta à prova", apesar "da mobilização de todos os meios do SNS, Forças Armadas, dos setores social e privado", situação que não deixa "alternativa senão a redução de casos a montante, que só é possível com a continuação da diminuição de contágios, que exige o cumprimento rigoroso das regras sanitárias em vigor e a continuação da aplicação de restrições de deslocação e de contactos."

"Impõe-se, pois, em consequência, renovar uma vez mais o estado de emergência, para permitir ao Governo continuar a tomar as medidas mais adequadas para combater esta fase da pandemia enquanto aprove igualmente as indispensáveis medidas de apoio aos trabalhadores e empresas mais afetados", aponta Marcelo.

Caso seja aprovada pela Assembleia, a renovação do estado de emergência teria início "às 00h00 do dia 15 de fevereiro de 2021 e cessando às 23h59 do dia 1 de março de 2021, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei."

A nota é acompanhada pelo projeto de decreto, que pode ser consultado aqui.

Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma ronda de audiências com os partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência, esta terça e quarta-feira.

A Assembleia da República procederá amanhã à tarde, dia 11 de fevereiro, ao debate sobre o pedido de autorização para a renovação da declaração do estado de emergência.