Presidente propõe renovação do estado de emergência até dia 31 de março

Marcelo Rebelo de Sousa. © TIAGO PETINGA/LUSA

Através de uma nota no site da Presidência, é anunciado que o Presidente da República já submeteu à Assembleia da República a renovação do estado de emergência.

Na missiva enviada a Ferro Rodrigues é proposta a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, de 17 a 31 de março de 2021. O Presidente nota que que a situação epidemiológica no país está a evoluir favoravelmente, mas que ainda "entende haver razões" para a renovação do estado de emergência.

"Estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, mas permanecendo sinais externos ainda complexos e impondo acautelar os passos a dar no futuro próximo, o Presidente da República entende haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação, pelo que acaba de transmitir à Assembleia da República o respetivo projeto de decreto", é possível ler na nota.

Além da carta dirigida ao Presidente da Assembleia da República é ainda partilhado o projeto do decreto da renovação do estado de emergência, que pode ler na íntegra aqui.

Marcelo Rebelo de Sousa ouviu os partidos esta quarta-feira, através de videoconferência, a propósito da renovação do estado de emergência, que será votado esta quinta-feira no Parlamento.

Também esta quinta-feira deverá ser conhecido o plano de desconfinamento, tal como tinha sido anunciado pelo Governo há algumas semanas.