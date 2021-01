Primeira pena de cadeia para burla com MB Way

Dinheiro Vivo 08 Janeiro, 2021 • 08:45 Partilhar este artigo Facebook

O Tribunal de Setúbal condenou a pena de prisão efetiva o cabecilha de um grupo que lucrou perto de 40.000 euros com a prática de burlas através do serviço de pagamentos MB Way, naquela que é a primeira sentença do género em Portugal.

Fábio Farias, de 34 anos, foi condenado a quatro anos de prisão pelo crime de burla informática e burla simples, avança esta sexta-feira o Jornal de Notícias. O arguido liderou durante um ano um esquema de burlas e mesmo depois depois de ser detido, por outros crimes, manteve a prática e enganou mais vítimas.

Outros três arguidos, um homem e duas mulheres, foram condenados a penas de multa por facilitarem os seus contactos e contas bancárias para a prática dos crimes.

As vítimas eram vendedores de bens usados em plataformas de anúncios. O burlão fazia-se passar por comprador e indicava que queria pagar por MB Way. Dava então indicações às vítimas, que desconheciam como funcionava o serviço da SIBS, para que inserissem na aplicação o número de telemóvel de um dos membros do grupo de burlões, quando deveria ser inserido o contacto do utilizador da aplicação. O grupo passava então a controlar as contas das vítimas.