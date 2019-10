Primeira reunião do novo governo marcada para sábado a seguir à tomada de posse

Os 19 novos ministros vão sentar-se à mesa do Conselho de Ministros logo no sábado a seguir à tomada de posse que decorrerá no Palácio da Ajuda a partir das 10:30 da manhã.

“O Conselho de Ministros reúne-se sábado, dia 26 de outubro, após a tomada de posse do XXII Governo Constitucional, na Presidência do Conselho de Ministros”, refere uma nota divulgada esta quarta-feira.

É a primeira vez que os 19 membros do segundo executivo de António Costa se vão sentar na mesa onde são tomadas as decisões do governo.

(clique na foto para ver em formato completo)

Trata-se do maior elenco governativo em termos de ministros desde 1976 e com um número recorde de mulheres que duplica em relação à formação inicial do XXI Governo Constitucional – passando de quatro para oito – e terá mais três que a atual composição governamental (eram cinco).

Mantêm-se, nas mesmas pastas, Francisca Van Dunem (Justiça), Graça Fonseca (Cultura), Marta Temido (Saúde). Também ministra continuará Mariana Vieira da Silva, que sobe a ministra de Estado, ficando também com a área da Presidência.

De atuais secretárias de Estado sobem a ministras Alexandra Leitão (Modernização do Estado e da Administração Pública), Ana Mendes Godinho (Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) e Maria do Céu Albuquerque (Agricultura) e há uma nova ministra: Ana Abrunhosa (Coesão Territorial).

Além dos ministros, também os 50 secretários de Estado vão ser empossados no sábado.