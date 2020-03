Primeiro infetado com Covid-19 curado no Porto

Já teve alta hospitalar, por estar curado, um dos primeiros pacientes a dar entrada no Hospital de São João, no Porto, infetado com o novo coronavírus (Covid-19), avançou o Jornal de Notícias.

Veja o Mapa mostra propagação do vírus e resposta da Linha SNS 24 em Portugal

Já há 78 casos confirmados de coronavírus em Portugal, anunciou esta quinta-feira, perto das 11h30, a Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se de um aumento de 33% em relação ao dia de ontem. Aguardam-se ainda os resultados laboratoriais de 133 análises.

(Em atualização)