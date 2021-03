Primeiro-ministro aponta para redução da idade da reforma em 2023

O primeiro-ministro, António Costa, participa no debate parlamentar sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O primeiro-ministro acredita que a idade legal da reforma vai descer no próximo ano, com efeitos para 2023, devido ao aumento da mortalidade associado à pandemia de covid-19.

"Como saberá há uma fórmula que calcula a idade da reforma. Essa fórmula não foi mudada e todos os anos ajusta a idade da reforma prevista", começou por indicar António Costa em resposta ao deputado do Chega, André Ventura.

"No início do seu mandato disse que a idade da reforma não é para descer. Todos soubemos como a idade da reforma aumentou esta semana. Num país que dá borlas fiscais à EDP, esbanja dinheiro no Novo Banco que nunca mais acaba, que paga subvenções vitalícias a presos, sente-se bem com o facto de serem os pensionistas a pagar a fatura da crise?", perguntou o deputado único.

"De acordo com as previsões recentes sobre o desempenho da economia no ano transato, no próximo ano [2022] a mesma fórmula vai ter o efeito inverso de reduzir a idade da reforma. Essa é a formula e devemos manter essa estabilidade que é essencial para a estabilidade do sistema de Segurança Social", afirmou na resposta a André Ventura.

A confirmar-se, esta redução será inédita, com o efeito a fazer-se sentir em 2023, uma vez que para o próximo ano, a idade legal da reforma fixou-se nos 66 anos e sete meses, sudindo um mês, de acordo com a portaria publicada no dia 10 de março em Diário da República.

A esperança média de vida aos 65 anos é o indicador utilizado para ajustar a idade de acesso à aposentação, sendo calculada a partir da informação sobre mortalidade dos últimos três anos.

De acordo com o jornal Público, que ouviu vários economistas, a idade da reforma deverá descer depois da mortalidade causada pela pandemia.