Primeiro-ministro testa negativo ao novo coronavírus após ter estado com Macron

António Costa ficou em isolamento profilático preventivo da covid-19, após ter estado na quarta-feira, no Palácio do Eliseu, em Paris, com o presidente francês, Emmanuel Macron, que se encontra infetado com o novo coronavírus.

"O primeiro-ministro testou negativo para o covid-19 no teste que efetuou hoje de manhã, já previamente agendado no âmbito da preparação para a deslocação às Forças Nacionais Destacadas (FND) na República Centro-Africana e Mali e visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, previstas para os dias 18 a 20 de dezembro", refere um comunicado do gabinete de António Costa.

No mesmo comunicado, refere-se que o primeiro-ministro "mantém o isolamento profilático preventivo, aguardando que a autoridade de saúde defina o confinamento resultante do contacto de risco, na sequência da reunião de trabalho presencial que teve ontem com o Presidente francês Emmanuel Macron".

"O primeiro-ministro mantém toda a atividade executiva e a agenda de trabalho não presencial, tendo já hoje presidido por videoconferência à reunião sobre o Plano Nacional de Vacinação de combate à Covid-19 e estando a presidir, também por videoconferência, à reunião de Conselho de Ministros", acrescenta-se.