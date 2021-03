Primetag lança a primeira plataforma grátis de pesquisa de tiktokers e influencers

Dinheiro Vivo 24 Março, 2021 • 12:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Muito impulsionada pela pandemia da covid-19 e consequente confinamento, o TikTok tornou-se um fenómeno global com mais de dois mil milhões downloads em apenas 4 anos, um registo que o Facebook demorou 13 anos para alcançar.

A contar já com mais de 1.8 milhões de utilizadores em Portugal - e a aumentar -, são cada vez mais as marcas nacionais que procuram ter uma presença consolidada nesta rede social. Por tal, a tecnológica portuguesa Primetag desenvolveu a Discover, a primeira plataforma gratuita para pesquisar tiktokers mas também instagrammers.

Com uma base de dados mundial que reúne atualmente 10 milhões de criadores de conteúdos - 4 milhões de tiktokers e 6 milhões de instagrammers -, a plataforma promete ajudar as marcas a encontrarem estes influenciadores, locais ou internacionais, de forma rápida e simples, com o suporte de filtros inteligentes.

Manuel Albuquerque, diretor-geral da Primetag conta que "o TikTok é a plataforma do momento e são cada vez mais as marcas nacionais que procuram ter presença nesta rede, mas não têm conhecimento que tiktokers portugueses existem, o quão ativos são e que audiências impactam".

Através de filtros por atributos, com a localização, número de seguidores, taxa de interação, taxa de visualização de vídeos, ou filtros por temas, como a pesquisa de tópicos, interesses, lookalikes de influenciadores, e outros, o objetivo é o de agilizar o processo de aproximação e transformar o marketing de influência.

"É nossa responsabilidade como líder do mercado em tecnologia para marketing de influência apoiá-lo a inovar, experimentar, seguir a tendência de forma célere. Foi por esse motivo que decidimos brindar as marcas nacionais com uma ferramenta de pesquisa gratuita, a primeira, por duas vezes. A primeira ferramenta de pesquisa gratuita a nível mundial, e a primeira ferramenta de pesquisa de tiktokers a nível nacional", conclui em nota de imprensa o diretor-geral.