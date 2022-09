Processo BES. Juiz que substituiu Ivo Rosa cancela inquirições desta semana

Antiga dependência do Banco Espírito Santo (BES) © José Carmo / Global Imagens

Diário de Notícias 27 Setembro, 2022 • 10:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O juiz que substitui Ivo Rosa no processo BES cancelou todas as inquirições previstas para esta semana, noticia a SIC Notícias.

A decisão surge depois 20 advogados do caso BES/GES, que defendem a ilegalidade da substituição do juiz Ivo Rosa à frente da instrução do processo, terem apresentado na quinta-feira um requerimento junto dos autos apontando a violação do princípio do juiz natural.

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que o texto do requerimento foi subscrito pelas defesas de muitos dos arguidos e até de um assistente no processo, apontando no mesmo sentido da providência cautelar submetida na semana passada no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pelos advogados dos arguidos suíços Etienne Cadosch e Michel Creton, visando o Conselho Superior da Magistratura (CSM) pela substituição de Ivo Rosa pelo juiz Pedro Correia na instrução deste caso.

De acordo com o texto do requerimento, a que a Lusa teve acesso, as quase duas dezenas de advogados consideram que, perante a suspensão da promoção do juiz Ivo Rosa ao Tribunal da Relação de Lisboa -- por força do processo disciplinar que lhe foi instaurado em fevereiro pelo órgão de gestão e disciplina dos juízes -, a sua posição de Juiz 2 (entre nove) no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) "nunca chegou a vagar".

Por isso, sustentam estes mandatários, o lugar de Ivo Rosa não poderia ser ocupado, primeiramente, no movimento judicial ordinário pelo juiz Artur Cordeiro, que, por estar em comissão de serviço como presidente da Comarca de Lisboa, acabou por resultar na afetação de Pedro Correia ao lugar de Juiz 2, enquanto juiz auxiliar de substituição colocado neste mês de setembro no TCIC. A decisão de substituição foi comunicada pelo CSM em 6 de setembro.

(Com Lusa)

Em atualização