Procura online por peças para carros e motas dispara. Subida de 1370% nos pneus

Portugueses adiam a troca de carro por um novo e procura online por peças dispara

Os portugueses estão a optar por adiar a troca do seu carro usado por um novo, por força da inflação, do aumento de preços e da escassez de componentes eletrónicos que tem afetado a produção automóvel. Esta retração, além de fazer com que o preço médio dos carros usados tenha subido 20% nos últimos dois anos, tem levado também ao aumento da procura online por peças e acessórios. Contas feitas pelo comparador de preços e marketplace KuantoKusta, só em abril a procura por pneus para carros e motas disparou 1370%.

Segundo a análise a 200 mil produtos do setor automóvel e de motociclos, entre abril e maio, registou-se também uma subida de 160% na procura por sistemas elétricos para motas, de 140% nos filtros para carros e de mais de 80% nas baterias automóvel e nos abrilhantadores.

O diretor comercial do KuantoKusta acredita que este aumento não reflete apenas a necessidade de encontrar online os preços mais baixos, mas principalmente o prolongamento da vida útil dos carros e das motas.

"A crise económica provocada pela pandemia e o atual cenário de inflação, levaram muitos portugueses a repensar hábitos de consumo e a fazer mais contas a médio e longo prazo. Há muitas famílias que adiaram a compra de um automóvel novo, o que se traduz num crescimento forte do mercado de peças e de manutenção auto e moto, por forma a prolongar a vida dos seus veículos", considera André Duarte.

"Prevemos que este mercado continue em crescimento e que, até ao final do ano, a oferta disponível online cresça em 50%", adianta em comunicado o diretor comercial do KuantoKusta, sublinhando o reforço da empresa neste setor, fruto das crescentes necessidades dos consumidores nos segmentos não tecnológicos. "É um setor que tem ganho cada vez mais importância no orçamento familiar e percebemos que muitos consumidores passaram a recorrer ao online para este tipo de compras."

Para além de produtos de manutenção, o KuantoKusta destaca ainda o aumento da procura por acessórios, como luvas (+150%) e casacos (+87%) para motas.

Em abril, os registos de matrículas de veículos novos na União Europeia caíram 20,6% devido a problemas nas cadeias de abastecimento que continuam a afetar o setor da produção automóvel, segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA). Já em Portugal, no mesmo mês, foram matriculados 14.516 veículos automóveis, menos 19,9% do que o período homólogo e menos 41,4% do que em abril de 2019, indica a ACAP - Associação Automóvel de Portugal.