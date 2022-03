Procura pelo combustível mais barato aumentou 400% em Portugal, desde o início de março

Desde o início do ano, já se registaram 12 aumentos do preço dos combustíveis, em Portugal © José Carmo/Global Imagens

A procura pelos postos de combustível mais baratos disparou cerca de 400% entre 3 e 14 de março, revelou o portal de comércio online KuantoKusta.

A preocupação em poupar para fazer face aos novos aumentos de preços são as principais motivações dos portugueses, afirma o portal, tendo sido o distrito de Lisboa onde se verificou a maior procura por postos de combustíveis mais baratos (41%), seguindo-se o Porto (26%), Braga (5,6%), Setúbal (4,97%) e Aveiro (3,72%).

"Portugal já tem um dos preços de combustíveis mais altos do Mundo, e os salários médios não acompanham estas subidas, o que se reflete na preocupação das pessoas em encontrar os postos de combustível com preços mais baixos, tal como já o fazem com muitos outros artigos", observa, em comunicado, Paulo Pimenta, CEO do KuantoKusta.

Ao terceiro mês do ano, já foram registadas 12 subidas de preço dos combustíveis. Nos últimos dois fins de semana que antecederam o aumento histórico, os portugueses foram abastecer as suas viaturas, levando muitos postos a esgotarem o gasóleo e a gasolina. Segundo o KuantoKusta, este percalço obrigou vários consumidores a ter de optar por outros postos - o que explica a necessidade de perceber quais aqueles que praticam os melhores preços.