Procura por consultas de psicologia dispara 289% num mês, em janeiro

A saúde mental lidera nos serviços mais requisitados pelos portugueses em janeiro de 2021, segundo um ranking sobre os serviços mais requisitados no primeiro mês deste ano, em comparação com dezembro de 2020, um estudo realizado pelo Mundo Ageas, marca do Grupo Ageas Portugal.

De acordo com este relatório, e como já era de prever devido ao novo confinamento provocado pela pandemia da covid-19, destaca-se o aumento da procura por consultas de psicologia (289%). A este serviço, seguem-se ainda as consultas de nutrição (236%), bem como os serviços de personal trainer (151%). Todos estes vêm demonstrar uma crescente preocupação por parte da população portuguesa nas questões da saúde mental e física.

Também uma consequência direta do aumento do tempo que é passado em casa, é o acelerado desgaste dos equipamentos e eletrodomésticos e, por tal, a necessidade de concluir de forma mais célere as intervenções ou projetos que estavam pendentes fez-se sentir. Assim, janeiro foi o mês onde os serviços de manutenção registaram um aumento de procura, nomeadamente a canalização (414%), a reparação de equipamentos como o fogão e o forno (400%), a instalação e reparação de intercomunicadores (300%), a reparação de esquentador (200%) e a reparação de lareiras e chaminés (171%).

Por fim, a gestão e manutenção das habitações foi igualmente um foco adicional de atenção dos portugueses e desta forma houve um incremento significativo na plataforma de incidências do serviço de gestão de condomínios (257%), o segundo com maior número de pedidos no Mundo Ageas em janeiro.