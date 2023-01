Produção de eletricidade de origem renovável atingiu 78% em dezembro

© Unsplash

A produção de eletricidade em dezembro do ano passado foi em 78% de origem renovável, sobretudo graças ao aumento da produção hídrica e eólica, que contribuíram com 2087 GWh (gigawatts hora) e 1617 GWh, disse a APREN esta quarta-feira.

De acordo com dados da APREN, Associação de Energias Renováveis, em dezembro a geração de eletricidade no total, incluindo a produção através de combustíveis fosseis, foi de 5223 GWh, tendo as renováveis atingido os 4074 GWh.

"A salientar que, em dezembro, tanto a produção hídrica como a eólica atingiram o maior valor mensal no ano de 2022, o que levou ao maior valor de incorporação renovável", indicou a APREN.

No acumulado do ano, a geração de energia atingiu 44 060 GWh, dos quais 57,2% foram de origem renovável.

De acordo com a APREN, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022, "Portugal foi o quarto país com maior incorporação renovável na geração de eletricidade, ficando atrás da Noruega, Áustria e Dinamarca, que obtiveram 99,2%, 78,1% e 77,8%, respetivamente".

Além disso, indicou, no ano passado, "o preço médio horário registado no MIBEL [mercado ibérico de eletricidade] em Portugal (167,9 Euro [euros]/MWh ) representa um aumento para o dobro face ao período homólogo".

Por outro lado, "no mesmo período foram registadas 454 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade de Portugal Continental, com um preço horário médio no MIBEL de 70,9 Euro/MWh, sendo que de 1 a 31 de dezembro, a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo durante 328 horas não consecutivas".

A associação destacou ainda que "desde 15 de junho, quando o mecanismo ibérico de limite do preço do gás natural entrou em funcionamento, ate´ 31 de dezembro, o mesmo gerou uma poupança de 45,4 Euro/MWh , o que equivaleu a uma redução de 14,2% no preço horário médio no MIBEL".

A poupança "correspondente à diferença entre o preço sem o mecanismo e o preço com a compensação a pagar às centrais a gás natural atingiu um valor máximo de 157,2 Euro/MWh , e um mínimo de 0 Euro/MWh", referiu a APREN.

A associação revelou ainda que entre 01 de janeiro e 31 de dezembro "a Produção em Regime Especial (PRE) permitiu uma poupança acumulada de 8559 milhões de euros, e de 708 milhões de euros só no mês de dezembro".