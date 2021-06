Programa Cinetendinha celebra 400 edições de filmes e estrelas, de DiCaprio a Binoche

Leonardo DiCaprio foi um dos entrevistados do programa © DR

O Cinetendinha chegou esta semana às 400 edições. Apelidado de "um shot de cinema semanal" da SIC Radical, o programa conseguiu desde 2013 mostrar o novo cinema que estreia nas salas e no streaming sempre com a perspetiva crítica de Rui Pedro Tendinha, crítico e colaborador do Diário de Notícias.

Ao longo dos últimos anos passaram pelo magazine convidados como Inês Meneses, Leonardo DiCaprio, Julião Sarmento, Juliette Binoche, entre muitos outros.

Esta semana Rui Pedro Tendinha entrevistou Roger Michell , realizador de Blackbird, em estreia nas salas portuguesas.

Rui Pedro Tendinha no seu programa Cinetendinha © DR

O programa de cinema está agora também disponível no Expresso (por podcast) e no site cinetendinha.pt.

Para Rui Tendinha este é um espaço que além da irreverência tem um caráter formativo de cinefilia: " o segredo da durabilidade deste snack de cinema é não ter medo de ser opinativo e colocar a subjetividade da crítica de cinema. Isso e a vontade de misturar cinema de margem com propostas de Hollywood, de colocar com mesmo destaque o festival de Cannes ou de Toronto com o Festival de Avanca ou do Marvão...".

As entrevistas e críticas de Tendinha no DN estão disponíveis aqui.