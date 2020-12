Programa V21 Rural: 14 empreendedores estão já a desenvolver o plano de negócios e a "mudar de vida"

Dinheiro Vivo 14 Dezembro, 2020 • 17:38 Partilhar este artigo Facebook

Depois de o programa ter dado oportunidade a todos para porem à prova o seu perfil de empreendedor, o V21 Rural seguiu em frente com os projetos finalistas que estão a ser munidos das competências necessárias para criar um negócio de sucesso.

Trata-se de um grupo de empreendedores de várias faixas etárias, percursos e setores de atividades diversificados que vão desde o artesanato, ao turismo, à produção, à educação, à comercialização, entre muitos outros de base rural.

Na fase final, os participantes trabalham o seu plano de negócios. São 24 horas de capacitação nos mais diversos temas - estratégia de negócio, análise de mercado, plano de marketing, recursos humanos, modelo de negócios, análise económico-financeira, digitalização do negócio, financiamento e o modelo LASEr, no âmbito do qual são trabalhadas várias competências de comunicação e os participantes são preparados para o pitch do projeto.

Em simultâneo, cada um dos participantes do programa tem um acompanhamento personalizado semanal. De seguida, os diversos planos de negócio serão apresentados ao grupo e apreciados pelo júri, para passarem à última fase - estágio e cooperação.

Nesta que é a primeira edição do projeto, os resultados já são notórios e em breve, os participantes poderão passar à prática e dar vida aos negócios nos quais trabalharam nos últimos meses.

O contentamento parece geral e, Lídia Neves, uma das finalistas, vê o seu projeto a deixar o papel e a passar à prática. "Através de produtos endógenos de qualidade, maioritariamente certificados, o objetivo passa por promover a região de Viseu".

Quanto ao programa, a empreendedora mostra-se também muito satisfeita. "Está a ser um grande desafio. Antes para mim um plano de negócios era um verdadeiro "bicho-papão". É uma grande oportunidade para aprendermos e testarmos as nossas ideias. Temos um acompanhamento permanente e recebemos sempre feedback do que estamos a fazer. Sinto que o meu projeto está cada vez mais solidificado", afirma em comunicado.

"É uma aposta no capital humano, são oportunidades destas que nos fazem querer ficar na nossa terra. Esta é uma capacitação importante para os que querem agarrar novas oportunidades e enveredar por novas áreas. É uma oportunidade para mudar de vida", confessa ainda.

Quem partilha da mesma opinião é Maria Paula Freitas, professora universitária e designer industrial. Com um projeto que idealiza há já cinco anos, pretende reinventar o turismo rural em Portugal associando experiências turísticas sustentáveis ao artesanato.

"O programa tem sido fundamental para conseguir estruturar o meu negócio e perceber qual a direção que tenho que tomar", afirma a finalista. "O programa tem-nos permitido criar uma rede importante de contactos. Trabalhar em rede faz toda a diferença", conclui.

Também Sérgio Lorga, o diretor executivo da Vissaium XXI, expressou o seu entusiasmo quanto ao projeto. "É evidente o processo de evolução dos participantes. Estão entusiasmados e motivados em construir os seus projetos. Cada um desenvolve o seu plano de negócio, mas aqui têm o conforto de, a nível metodológico, terem um caminho partilhado, acompanhado e orientado", diz em comunicado.

Já com perspetivas para o futuro, novas edições do programa estão a ser ponderadas. "Tendo em conta a avaliação positiva desta primeira edição, o estímulo é cada vez maior", afirma o diretor executivo.