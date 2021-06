Proibida a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Governo decidiu no Conselho de Ministros desta quinta-feira "proibir a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana", anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, sendo que as restrições começam já pelas 15h desta sexta-feira (uma restrição que é antecipada face ao que estava previsto) e prolongam-se até às 6h de segunda-feira.

As limitações à circulação ocorrem na área metropolitana como um todo e não por concelhos o que permite, por exemplo, a um habitante do concelho de Lisboa de ir à praia na Costa da Caparica. No total são 20 concelhos, maioritariamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, que estão agora com 120 casos por 100 mil habitantes ou 240 casos por 100 mil habitantes.

Existem nove concelhos que recuam no desconfinamento entre eles Albufeira, Arruda dos Vinhos, Braga, Cascais, Lisboa, Loulé, Odemira, Sertã, Sintra. Nestes estão previstas medidas como o encerramento dos restaurantes às 22h30 horas.

No caso de Sesimbra, que registou outra vez 240 a 480 casos por 100 mil habitantes, a restauração e os estabelecimentos vão encerrar às 15h30 durante os fins de semana.

Quanto aos testes para a realização de eventos, a ministra assumiu que este "é um instrumento fundamental para se poder controlar a pandemia". Vieira da Silva voltou a frisar que já existem "uma diversidade de possibilidades de teste a preços mais reduzidos no nosso mercado e o teste fica a cargo do participante nesses eventos". Ainda assim o Conselho de Ministros decidiu que "o Certificado Verde Digital pode ser um elemento que substitui um teste nestes eventos".

"Temos a maioria do país numa situação dentro do quadro das medidas que tínhamos previsto, com as novas regras do desconfinamento, e temos alguns concelhos, nomeadamente quatro, que recuperaram face aos níveis anteriores", disse ainda Mariana Vieira da Silva. São eles Alcanena, Vale de Cambra, Paredes de Coura e Santarém.

Segue a lista completa dos 20 concelhos em estado de alerta:

Alcochete

Águeda

Almada

Amadora

Barreiro

Grândola

Lagos

Loures

Mafra

Moita

Montijo

Odivelas

Oeiras

Palmela

Sardoal

Seixal

Setúbal

Sines

Sobral de Monte Agraço

Vila Franca de Xira