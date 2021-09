Projeções dão empate técnico entre Moedas e Medina em Lisboa

Um cidadão deposita o seu voto na urna nas autárquicas de 2021 © HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Dinheiro Vivo 26 Setembro, 2021

As projeções da Universidade Católica para a RTP, à boca das urnas, este domingo, dão empate técnico entre Carlos Moedas (32 a 36%) e Fernando Medina (31 a 35%) em Lisboa. Rui Moreira renova no Porto (39% a 44%). Os dados da SIC/Expresso focam também naquela que pode ser a surpresa da noite: um empate técnico entre Medida e Moedas, com os intervalos entre os 31,3% e os 36,3% contra os 30,2% a 35,2% para Carlos Moedas.

No Porto, a SIC confirma a maioria absoluta de Rui Moreira; Santana Lopes deverá vencer também na Figueira da Foz. Em Almada, um dos resultados mais esperados, Inês de Medeiros vence com entre 38,3 a 42,3%, segundo as previsões da SIC.

A RTP avança também o regresso de Santana Lopes à Figueira da Foz, com 41% a 46% da votação. Segundo a estação pública, em Almada, Inês de Medeiros fica à frente de Maria das Dores Meira, ao eleger entre quatro a seis vereadores - já a CDU entre três a cinco.

Segundo a sondagem da TVI, estas eleições dão a vitória muito mais provável a Fernando Medina (32,6 a 38,6%) sendo que Carlos Moedas ainda poderá sair vitorioso, já que uma parte significativa do intervalo desta projeção (29,3 a 35,3%) sobrepõe-se ao de Medina. Seguem-se João Ferreira, da CDU, (6,6 e 12,6%), Breatriz Dias, do BE, (4,2 e 8,2%) e Bruno Soares, da Iniciativa Liberal (3,3 e 7,3%).

Na Invicta, também a TVI dá a maioria absoluta a Rui Moreira (39,2 e 45,2%), seguindo-se Tiago Ribeiro (13,7 e 19,7%).

A projeção da RTP para Coimbra coloca a coligação de José Manuel Silva (PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP) à frente de Manuel Machado (PS). Cinco a sete vereadores para José Manuel Silva, três a cinco para o socialista Manuel Machado.

Este domingo, havia inscritos 9 306 120 eleitores, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

De acordo com as projeções da RTP, SIC e TVI, a taxa de abstenção nas Eleições Autárquicas de 2021 deverá situar-se este domingo entre os 45 e os 50%, sendo que nas autárquicas de 2017 este valor situou-se nos 45%. A maior taxa de abstenção em autárquicas registou-se em 2013: 47,4%.

Os resultados vão sendo atualizados em tempo real no site da Comissão Nacional de Eleições.