Projeção RTP sobre abstenção aponta para 50% a 55%

Uma eleitora recebe o seu boletim de voto para as eleições presidenciais, Lisboa, 24 de janeiro de 2021. Mais de 10 milhões de eleitores são hoje chamados a escolher entre os sete candidatos a Presidente da República, numas eleições em que a abstenção é o principal adversário devido à pandemia de covid-19 © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A abstenção nestas eleições Presidenciais deverá atingir entre 50% e 55%, segundo a projeção da RTP, feita pela Universidade Católica.

Nas eleições Presidenciais que em 2016 elegeram Marcelo Rebelo de Sousa a abstenção chegou aos 51,17%, mas o recorde pertence ao ato eleitoral de 2011 com 53,48%, na votação que valeu o segundo mandato a Cavaco Silva.

Ricardo Reis Ferreira, diretor do Centro de Sondagens da Católica, considera que nestas eleições houve uma "certa disciplina das pessoas no ato eleitoral: com medo da pandemia, votaram antecipadamente", disse à RTP.

A taxa de abstenção nas eleições presidenciais deste domingo deverá ficar entre os 50 por cento e os 60 por cento, de acordo com as previsões avançadas às 19h00 poelas televisões.

Além da sondagem da Universidade Católica para a RTP, a projeção da TVI antecipa uma taxa de abstenção entre os 54,5% e os 58,5%, as previsões do ISCTE-ICS para a SIC apontam para um intervalo entre os 56% e os 60% e a projeção da CMTV antecipa números entre os 54% a 58%.

Os sete candidatos apareceram no boletim de voto pela seguinte ordem: Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).

Para o sufrágio de hoje estavam inscritos 10.865.010 eleitores, mais 1.208.536 do que nas eleições presidenciais de 2016.