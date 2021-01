Projeções dão vitória a Marcelo Rebelo de Sousa à primeira volta

Presidenciais 2021 © MIGUEL A. LOPES/LUSA

As projeções das televisões apontam para a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa para mais cinco anos de mandato na Presidência da República, com um intervalo entre 55% e 62% dos votos.

A projeção da RTP, feita pela Universidade Católica, dá vitória ao atual Presidente da República entre 57% e 62% dos votos. Em segundo lugar, Ana Gomes entre os 13% e os 16%. André Ventura fica em terceiro, entre 9% e 12%.

Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda tem o maior tombo face aos resultados de 2016, quando conseguiu 10,1% Seguem-se Marisa Matias com 3,5% e 5,5%, João Ferreira com 3,5% e 5,5%, Tiago Mayan com 3% a 5% e Vitorino Silva com 2% a 4%.

A projeção da SIC de acordo com uma sondagem ICS/ISCTE/GFK Metris, dão a Marcelo Rebelo de Sousa entre 55,5% e 60,5%, Ana Gomes entre 13,1% a 17,1%, André Ventura 10,1 % e 14,1%, João Ferreira com um intervalo entre 3,3% e 6,3%, Marisa Matias entre 2,4% e 5,4%, Tiago Mayan entre 2,3% a 5,3% e Vitorino Silva com um intervalo entre 1,3% e 3,3%.

A TVI aponta para os seguintes intervalos: Marcelo Rebelo de Sousa: 56,4% - 60,4%; Ana Gomes: 12,2% - 16,2%; André Ventura: 9,9% - 13,9%; Tiago Mayan: 2,3% - 6,3%; Marisa Matias: 2,2% - 6,2%; João Ferreira: 2,1% - 6,1%; e Vitorino Silva: 0,9% - 4,9%.

Acompanhe aqui os resultados oficiais.