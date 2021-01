Projeções mais graves e aumento da transmissibilidade. As principais conclusões dos especialistas

O primeiro-ministro, António Costa, momentos antes do início da 14ª sessão de apresentação da Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, na sede do Infarmed, em Lisboa, 12 de janeiro de 2021. © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Vêm aí "as semanas mais difíceis desta epidemia", resumiu Manuel do Carmo Gomes, epidemiologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esta terça-feira, na reunião no Infarmed, vários especialistas e peritos partilharam conclusões e novas projeções sobre a evolução da pandemia no país.

Será a partir destas conclusões que o Governo tomará decisões sobre um endurecimento de medidas, conforme avançou António Costa na passada quinta-feira.

Crescimento de contágios acentuado no Norte e Lisboa e Vale do Tejo

André Peralta Santos, responsável pelo departamento de estatística da Direção-Geral da Saúde, indicou que o país está num momento de "máximo histórico" desde o surgimento da pandemia, contando agora com 871 novos casos por cada cem mil habitantes, ao longo dos últimos 14 dias.

A situação é particularmente grave na região Norte e em Lisboa e Vale do Tejo. "A região Norte do país registou "crescimentos de 30% em mais de 94% do território em termos de população."

"Nos últimos 14 dias a incidência está em 934, com crescimento de 55% na última semana e aceleração de 51%", foi apresentado, com a indicação de que este é um crescimento acelerado, já que a incidência máxima registada no Norte terá rondado os mil casos. Viana do Castelo registou mesmo o crescimento mais acentuado (109%).

Já de acordo com o responsável da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, a subida de novos casos arrancou logo a seguir ao Natal - tal como havia sido antecipado. Os números de novos casos estão a ser alavancados pela faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Relativamente à entrada de novos casos no aeroporto de Lisboa, os chamados casos importados, foram registados 53 casos em janeiro. Trata-se de um número bastante semelhante ao número de casos detetados em novembro, na ordem dos 58.

R(t) aumentou significativamente entre 25 e 30 de janeiro

O R(t), o indicador que estabelece o número médio de contágios causados por uma pessoa infetada, subiu entre os dias 25 e 30 de dezembro.

"O R(t) esteve a descer de forma sistemática nos meses de outubro, novembro e dezembro", explicou Baltazar Nunes, do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional Ricardo Jorge. "Chegou durante algum tempo a estar abaixo de 1 e perto da véspera de Natal aumentou de forma rápida - 0,98 a 25 de dezembro e 1,2 no dia 30 de dezembro".

Ou seja, a 30 de dezembro, uma pessoa infetada podia, em média, gerar mais do que um caso de infeção.

Apesar de o crescimento ter sido generalizado em todo o país, a região Norte tem um valor ligeiramente mais baixo, situado nos 1,18.

Indicador de transmissibilidade pode descer mesmo com escolas abertas

Baltazar Nunes explicou que foram feitas projeções com três modelos: um com as escolas abertas, outro com modelo de ensino à distância para alunos com mais de 15 anos e ainda um terceiro, com as escolas encerradas, com ensino totalmente à distância.

Nas notas finais, é indicado que ter as escolas "em regime presencial é suficiente para trazer o R abaixo de um", desde que sejam encerrados outros setores de atividade.

No entanto, fechar as escolas com crianças com mais de 15 anos permitirá baixar mais o risco de transmissibilidade.

O cenário de encerramento total das atividades presenciais era aquele que, nos modelos traçados, mais impacto tinha na redução do R, como seria de esperar.

As projeções tinham impactos mais significativos na redução do R(t) nos cenários com confinamento de um mês.

Quase 5 mil casos "escaparam aos testes"

Manuel do Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências de Lisboa, indica que foi registada uma dessincronia entre o número de testes e o número de casos durante o período do Natal. Até aos dados mais recentes, o número de testes acompanhava habitualmente o número de casos.

"Há aparentemente uma quantidade de pessoas que surgem com sintomas ou que estavam positivas mas que escapam ao processo de testagem", refere o especialista.

"É difícil estimar quantos casos terão escapado - pessoas com sintomas, pré-sintomáticas e assintomáticas", classifica. A estimativa estabelecida foi feita "com base naquilo que eram os testes que se fazia na semana de Natal", com os especialistas a estimar que "aproximadamente 5 mil casos tenham escapado ao processo normal de testagem."

Portugal "dificilmente" evitará 14 mil casos por dia

As projeções feitas pelos especialistas, divulgadas por Manuel do Carmo Gomes, indicam que, tendo em conta os novos casos a 8 de janeiro indicam que "de 11 em 11 dias" o país duplicará o número de casos diários. "Assumindo que taxa de aumento percentual diário de 8 de janeiro se mantém", a 19 de janeiro a estimativa é de 18 600 casos por dia e a 27 de janeiro rondará os 37 200, indica o especialista.

O especialista considera ainda que "dificilmente evitaremos os 14 mil casos por dia", algo que ocorreria aproximadamente daqui a duas semanas.

O número de internamentos em cuidados intensivos também aumentará ao longo dos próximos dias. "É difícil evitar os 700 internamentos em UCI."

A manter-se a atual projeção, o país "dificilmente" conseguirá evitar "140, 150 óbitos por dia". A estimativa partilha estabelece que "o número total de óbitos acumulado a 9 de fevereiro será de 12 mil, um valor muito preocupante", classifica Manuel do Carmo Gomes.

Variante do Reino Unido com peso "modesto"

João Paulo Gomes, investigador no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, explicou que a variante detetada no Reino Unido, mais contagiosa, tem um peso "modesto" no país, sublinhando no entanto a necessidade de ter cautela para evitar situações semelhantes àquela que é vivida em território britânico.

Mais confiança na vacina e menos máscaras nas festas

Os níveis de confiança em relação às vacinas contra a Covid-19 aumentaram na última quinzena.

"(Os indicadores) Muito confiante e confiante ganham espaço, um padrão muito forte", explicou Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública.

Na última quinzena 15,9% dizia estar pouco confiante em relação à vacina.

A intenção de tomar a vacina também aumentou na última quinzena. "Há um padrão muito claro no sentido de tomar a vacina logo que disponível", com uma percentagem de 65,8%.

Também foi sentida uma redução na percentagem de pessoas que afirmava que nunca tomaria a vacina, situando-se agora nos 3,3%.

Já em relação a comportamentos, quase 20% ou 1 em cada 5 pessoas dizia que algumas vezes ou nunca mantinha a distância de 2 metros.

Este fenómeno registava especial incidência entre os mais jovens e nos grupos com menor escolaridade, foi explicado.

Já em relação a ajuntamentos, só 15,9% dos inquiridos afirmava que não tinha estado num grupo de 10 ou mais pessoas que não viviam consigo.

Entre quem esteve em grupos desta dimensão, quase 60% indicava que não teve a máscara sempre colocada.