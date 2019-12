Japonês Kengo Kuma mostra ampliação do jardim Gulbenkian no dia 10

O arquiteto japonês Kengo Kuma estará em Lisboa no dia 10 para apresentar o projeto arquitetónico de ampliação do jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, escolhido por unanimidade num concurso internacional, revelou hoje a instituição.

A apresentação de Kengo Kuma insere-se num programa que a fundação planeou para o dia 10, em torno dos edifícios e jardim Gulbenkian, por ocasião dos 50 anos da sua construção, em Lisboa.

Em causa está o alargamento do jardim da fundação, no âmbito de um projeto de requalificação urbana para criar um novo eixo verde em Lisboa na zona onde se insere, e intitulado pela autarquia de Parque Urbano da Praça de Espanha.

Sobre o jardim, num concurso internacional lançado pela Gulbenkian, o projeto da equipa liderada por Kengo Kuma foi selecionado entre 12 ateliers candidatos, porque “demonstrou respeito pelos valores existentes, trouxe modernidade e acrescentou valor ao património da Fundação”, referiu a instituição.

Segundo a fundação, Kengo Kuma elaborou o projeto em colaboração com o paisagista Vladimir Djurovic, autor da proposta de exteriores para o museu MAAT e sede da EDP, em Lisboa.

O projeto de ampliação do jardim Gulbenkian, “sem prejuízo de uma linguagem marcadamente contemporânea”, terá de responder a vários requisitos, nomeadamente uma nova entrada no espaço, uma nova área de jardim e “a ampliação de área da Coleção Moderna e o seu atravessamento”.

O programa, no dia 10, abrirá com um debate sobre a arquitetura dos edifícios e jardim da fundação, com Ana Tostões, Gonçalo Byrne e João Nunes, seguindo-se o lançamento do livro “Gulbenkian”, com fotografias de André Cepeda, e encerrando com a conferência “Um parque para a cidade”, de Kengo Kuma.

O arquiteto Kengo Kuma, de 65 anos, desenhou, entre outros, o complexo Cité de la Musique, em França, vários museus no Japão e o estádio olímpico de Tóquio, para os Jogos de 2020.

É ainda autor do projeto de arquitetura de reconversão do antigo Matadouro Municipal do Porto.