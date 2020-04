Proposta de renovação do estado de emergência prevê reativação de serviços

O decreto presidencial que renova, para uma terceira fase, o estado de emergência aponta para a reabertura futura e “gradual” de alguns serviços e repõe direitos dos trabalhadores e sindicatos na elaboração de legislação do trabalho durante o período de exceção.

“Em função da evolução dos dados e considerada a experiência noutros países europeus, prevê-se agora a possibilidade de futura reativação gradual, faseada, alternada e diferenciada de serviços, empresas e estabelecimentos, com eventuais aberturas com horários de funcionamento adaptados, por sectores de atividade, por dimensão da empresa em termos de emprego, da área do estabelecimento comercial ou da sua localização geográfica, com a adequada monitorização”, refere o texto do decreto proposto pelo Presidente da República.

O terceiro estado de emergência está previsto vigorar entre as 00h00 do dia 18 de abril e as 23h59 do dia 02 de maio, tal como já tinha sido sinalizado pelo Presidente e pelo Governo.

Na proposta enviada para discussão na Assembleia da República, Marcelo repõe também direitos dos trabalhadores e sindicatos que tinham sido suspensos durante a vigência do anterior estado de emergência, tendo em conta também a

O decreto repõe a “vigência, com certas condições temporárias, do direito das comissões de trabalhadores, associações sindicais e associações de empregadores à participação na elaboração da legislação do trabalho, com exclusão de novas medidas excecionais quanto a cidadãos privados de liberdade, atenta a suficiência das já tomadas”, refere o texto.

“Tendo em consideração que no final do novo período se comemora o Dia do Trabalhador, as limitações ao direito de deslocação deverão ser aplicadas de modo a permitir tal comemoração, embora com os limites de saúde pública”, lê-se no decreto.

Previsto confinamento de grupos etários específicos

A proposta de renovação do estado de emergência prevê, desta vez, uma autorização que abre caminho ao isolamento de grupos etários específicos.

“Podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes restrições simétricas ou assimétricas, designadamente em relação a pessoas e grupos etários ou locais de residência”, refere o texto. Tais medidas serão tomadas “sem cariz discriminatório” e desde que “adequadas à situação epidemiológica e justificadas pela necessidade de reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia”.

Em causa poderão estar os mais idosos considerados um grupo de risco, tendo em conta a taxa de letalidade nesta faixa etária da população.

O decreto presidencial vai ser debatido na Assembleia da República esta quinta-feira em reunião do plenário.

