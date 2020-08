Prorrogação de contratos a termo vai abranger mais de 300 não docentes

Mais de 300 trabalhadores não docentes, que incluem auxiliares, mas também psicólogos, por exemplo, vão ver os contratos prorrogados até ao final do próximo ano letivo de 2020/2021. O número foi avançado ao Dinheiro Vivo por fonte oficial do Ministério da Educação, depois de aprovado em Conselho de Ministros o diploma que prevê a possibilidade de prolongar estes contratos a termo, que terminavam na segunda-feira, dia 31.

“Foi aprovado o decreto-lei que estabelece a possibilidade de prorrogação dos contratos a termo resolutivo celebrados com pessoal não docente das escolas da rede pública do Ministério da Educação, no âmbito da pandemia da doença covid-19, até ao termo do ano escolar 2020/2021″, refere o comunicado divulgado no final do Conselho de Ministros de quinta-feira.

Esta não é a primeira vez que é feita a prorrogação destes contratos a termo, tendo já sido assegurada para o período letivo de 2020/2021 que arranca no próximo mês de setembro.

O número de contratos que vão ter continuidade diz respeito apenas ao pessoal não docente que está sob a alçada direta do Ministério da Educação, não incluindo os que passaram para as autarquias locais no âmbito da descentralização de competências.

De acordo com o balanço da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) feito em meados do mês de julho, apenas 101 dos 308 municípios exercem as competências na área da educação transferidas ao abrigo da descentralização.

Sindicatos querem mais

Na semana passada, os sindicatos representantes da função pública foram recebidos pela secretária de Estado da Educação e saíram com a promessa da regulamentação que faltava para que a prorrogação dos contratos avançasse o quanto antes. No final do encontro, os sindicatos apontaram a necessidade de contratar mais funcionários nas escolas para conseguir garantir as regras de segurança associadas à covid-19, lembrando que já antes da pandemia eram poucos e estavam sobrecarregados.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais apontou a exaustão de muitos trabalhadores e a Fesap considerou a decisão tardia, apesar de terminar com “a incerteza de centenas de trabalhadores que permaneciam sem saber se continuariam a ter emprego após o final do mês.”

A possibilidade de prolongar os contratos tinha sido aprovada pelo governo, na generalidade, no dia 13 de agosto, ficando a faltar o diploma que dá corpo a essa decisão e que deve ser publicado em breve com as disposições legais.