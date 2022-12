Proteção Civil coloca em nível laranja todos os distritos à exceção de Bragança

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Dezembro, 2022 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Proteção Civil colocou esta terça-feira em nível laranja todos os distritos de Portugal Continental, à exceção de Bragança, devido ao mau tempo, e voltou a pedir à população para restringir as deslocações.

"Face ao quadro meteorológico foi decidido, no Centro de Coordenação Operacional Nacional, elevar para o estado especial de nível laranja todos os distritos, com exceção de Bragança", disse o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes.

Num ponto de situação feito pela ANEPC, na sede nacional em Carnaxide, Oeiras, sobre o mau tempo que está a afetar o país, André Fernandes precisou que são 17 os distritos que vão passar a estar com nível laranja (o segundo mais grave de uma escala de quarto).

O comandante nacional avançou que, entre terça-feira e a madrugada de quarta-feira, vai continuar a precipitação forte, havendo condições favoráveis à ocorrência de trovoada, estando também previsto a ocorrência de fenómenos com "alguma complexidade ou fenómenos extremos de vento", bem como agitação marítima.

A Proteção Civil registou desde as 00:00 desta terça-feira 1.463 ocorrências, tendo a maioria ocorrido no distrito de Lisboa e estão relacionadas com inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terras.

Num ponto de situação feito pelas 12:30, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC),André Fernandes, deu conta que o distrito de Lisboa registou 848 ocorrências.

Segundo o comando nacional, outros distritos afetados pelo mau tempo são Santarém, Évora, Setúbal e Portalegre.

O responsável disse também que foram emitidos novos avisos à população e recomendações de autoproteção.

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, esteve presente no 'briefing' operacional realizado na sede na ANEPC, em Carnaxide, com todos os agentes da proteção civil.