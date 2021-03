Protótipo da nave espacial da SpaceX explodiu após aterragem no Texas (vídeo)

O momento em que foguetão Starship da empresa SpaceX se incendeia

"A Starship SN1 aterrou inteira!" escreveu na rede social Twitter o fundador da empresa norte-americana SpaceX, Elon Musk, uma hora depois da explosão em Boca Chica, numa zona desértica do estado norte-americano do Texas, próximo da fronteira com o México.

"A equipa SpaceX está a fazer um ótimo trabalho! Um dia, a verdadeira medida do sucesso vai ser a banalidade dos voos espaciais", acrescentou o milionário numa segunda mensagem.

"Foi uma magnífica e suave aterragem", afirmou o comentador da SpaceX, John Insprucker, num comentário em direto através do canal da empresa.

Oof. SN10 has decided to join SN8 and SN9.



Still a great advancement with the landing.



➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/RiXV6e3u04 - Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

No entanto, as chamas no foguete não tripulado eram visíveis enquanto eram extintas pelas equipas presentes no local e alguns minutos depois uma grande explosão fez levantar o aparelho que acabou por se "estilhaçar" no chão, referem os repórteres da agência France Presse.

"Como se o teste não tivesse sido suficientemente empolgantes, o SN10 'experimentou uma desmontagem' rápida e não planeada logo após a aterragem", escreveu em tom de brincadeira a empresa SpaceX no portal oficial sem fornecer mais detalhes sobre a explosão.

Trata-se da nave da SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, para uma futura missão a Marte.

O protótipo "Serial Number 10" (SN10) descolou às 23:20 de quarta-feira, de Boca China, Texas, para uma terceira tentativa de projeção suborbital.

A máquina ganhou altitude, propulsionada por três motores que foram desligados antes da nave ter sido colocada em posição horizontal em pleno voo.

O aparelho atingiu dez quilómetros de altitude, meta previamente delineada para este voo antes de iniciar a aterragem que decorreu sem problemas, antes da explosão.

Dois outros protótipos (SN8 e SN9) caíram no momento da aterragem, o primeiro em dezembro de 2020 e o segundo no passado mês de fevereiro.

Elon Musk pretende lançar várias naves deste tipo "para a conquista de Marte" mas inicialmente o foguete, caso seja operacional, pode ser útil para viagens à Lua.

De acordo com informações anteriores, o milionário japonês Yusaku Maezawa deve realizar uma viagem à órbita da Lua numa nave da SpaceX em 2023, tendo pagado uma quantia cujo valor é confidencial.