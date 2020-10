Provocar e inspirar os profissionais da contabilidade

José Dionísio, co-CEO da Primavera BSS acredita que o evento vai manter-se online. © FOTO: Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 16 Outubro, 2020 • 19:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Provocar, incomodar e inspirar os profissionais das áreas da contabilidade e finanças é o que leva a Primavera BSS a avançar com a organização da primeira grande conferência sobre o setor em Portugal. Trata-se do Accounting Summit, evento que tem como principal sponsor esta empresa - mas que não é uma conferência exclusiva da marca portuguesa de software - e que arranca já na próxima segunda-feira, dia 19. Segundo esclarece José Dionísio, co-CEO, a companhia patrocina este primeiro evento, mas "queremos que, no próximo ano, o evento se descole desta marca e que tenha autonomia e vida própria, porque o setor merece que estejam aqui representadas outras grandes empresas», refere.

Se a sua empresa não cresce, não terá profissionais extraordinários para, juntos, alcançarem o propósito. Roberto Dias Duarte, Consultor internacional

É pelas 9:30 da manhã, exclusivamente online - inscrições gratuitas no site https://accountingsummit.pt/ - que se inicia esta viagem que durará de segunda a sexta-feira. Serão 75 minutos diários inteiramente dedicados à discussão dos grandes temas da profissão de contabilista, pois, como defende José Dionísio, "entendemos que não tem havido uma reflexão profunda sobre esta matéria, como existe em outros países". Refere ainda que existem em Portugal cerca de 1,3 milhões de empresas servidas por contabilistas e que este é, muito provavelmente, um dos maiores mercados à disposição de um setor profissional, sendo, por isso, tão importante discutir esta profissão.

Os últimos meses mostraram que foi possível fazer em dois meses uma transformação digital que, de outra forma, só aconteceria em dois anos. Paula Panarra, Diretora-geral da Microsoft

A agenda da Accounting Summit foi minuciosamente planeada, acontece entre as 9:30 e as 10:45, sendo uma espécie de «pequeno-almoço refrescante» envolvendo um total de 20 conceituados oradores. Cada dia de trabalho terá início com um orador principal, que falará do tema proposto, seguindo-se um debate com três outros especialistas, moderados por Camilo Lourenço, que encerrará com as principais conclusões. No final de cada debate, às 10:35, e antes das conclusões finais, haverá um momento de descontração com o humorista Nilton.



Segundo José Dionísio este evento é uma espécie de mini-MBA, com cinco grandes temas. No primeiro dia discute-se o Estado da Nação, depois os temas seguintes andam em torno do Marketing, da Tecnologia, do Financeiro, e dos Recursos Humanos. "A missão dos oradores é provocar, é incomodar, é inspirar. As pessoas têm de chegar ao fim com duas sensações: ou sossegadas, porque estão a seguir a tendência do mercado, ou nervosas porque não estão em linha com algumas das questões debatidas. Estas são as duas sensações que consideramos úteis".

Há necessidades acrescidas de prestação de serviços de aconselhamento na área financeira. Daniel Bessa, Economista e Professor



Os cinco oradores principais serão José Dionísio, logo na segunda-feira, que falará sobre o Estado da Nação, seguindo-se, na terça-feira, Roberto Dias Duarte, consultor internacional, que debaterá o tema «Como Conquistar e Reter Clientes». Na quarta-feira teremos Paula Panarra, diretora -geral da Microsoft para falar sobre «Tecnologia como Alavanca de Crescimento», na quinta-feira Daniel Bessa discutirá o tema «O Futuro da Fiscalidade e dos Serviços Financeiros», e no último dia, sexta-feira, 23, o escritor e Professor de Fisiologia, José Soares, falará sobre a «Criação de Valor nos Recursos Humanos».

A forma como as pessoas estão a trabalhar atualmente é disfuncional. José Soares, Escritor e Professor de Fisiologia



«A ideia inicial não era fazer o evento online, mas, de facto, assim até permite que haja participantes de todo o país e, inclusive, de fora de Portugal. Estamos, por exemplo, com mais de 500 participantes angolanos, número que deverá crescer até à data do evento. Esperamos ultrapassar largamente os cinco mil inscritos», finaliza José Dionísio.

Dependendo das conclusões daqui retiradas, a organização decidirá que rumo dar ao segundo evento, se será nestes moldes, se será maior ou se se vai manter no formato digital. José Dionísio acredita que continuará a ser emitido online.