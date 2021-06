Próxima fase de desconfinamento "dificilmente se poderá verificar", diz governo

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante uma conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O governo admite que "dificilmente" na próxima semana o país passará para a próxima fase do desconfinamento, indicou esta quinta-feira a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Semanalmente fazemos a avaliação e hoje se afasta claramente da zona verde e para a semana muito dificilmente se poderá verificar" a próxima fase de desconfinamento, indicou a ministra.

"Como sabem ao longo da última semana a situação tem-se vindo a deteriorar e Portugal tem hoje estamos hoje numa situação já bastante longe da zona verde e o país está numa situação mais preocupante do que há uma semana", justificou Mariana Vieira da Silva.

Na segunda nova fase de desconfinamento, prevista para 28 de junho, seriam alteradas várias medidas de mitigação da pandemia, como transportes públicos sem restrição de lotação, Lojas de Cidadão sem marcação prévia e os escalões profissionais de desporto ou equiparados com outras regras a definir pela Direção-Geral da Saúde, com lotação de 33% dentro dos recintos e com outras regras a definir pela DGS fora dos recintos.

Aos concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade) aplicam-se regras específicas de controlo da pandemia, como o teletrabalho obrigatório, o encerramento da restauração às 22h30, tal como os espetáculos culturais. Os super e hipermercados fecham às 21h00 durante a semana e às 19h00 ao fim de semana e feriados.

Em atualização