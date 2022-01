PS absoluto: Costa 2022 supera Cavaco 1991 em Portugal Continental

Secretário-geral do PS, António Costa, na noite da vitória do partido nas eleições legislativas. © Miguel A. Lopes/Lusa

António Costa conseguiu algo inédito para o PS em eleições legislativas: vitória em todos os distritos de Portugal Continental. O desempenho dos socialistas supera a maioria absoluta do PSD em 1991.

Nas legislativas de 1991, o PSD conseguiu ganhar em todos os círculos eleitorais do Continente menos em Beja, na última vez que a CDU conquistou um distrito em eleições parlamentares.

Nesse ano, o partido então liderado por Aníbal Cavaco Silva também conquistou os círculos eleitorais da Europa e de Fora da Europa. O PSD venceu essas legislativas e obteve 135 mandatos - recorde para um Parlamento com 230 deputados.

Nas legislativas de 2005, o PS conquistou 17 círculos eleitorais no continente - a exceção foi Leiria - e perdeu a disputa na região autónoma na Madeira e no círculo de fora da Europa. O partido então liderado por José Sócrates obteve 121 mandatos. Até hoje, era a única maioria absoluta obtida pelo PS em eleições legislativas.

Fechadas as contas nos círculos eleitorais de Portugal, o PS obteve 41,68%, com 2,246 milhões de votos (117 mandatos). O PSD terminou em segundo, com 27,8%, com 1,498 milhões de votos (76 mandatos). O Chega ficou em terceiro, com 7,15%, 385,5 mil votos (12 mandatos).

A taxa de abstenção em território nacional foi de 42,04%, abaixo dos 45,5% registados nas eleições legislativas anteriores.