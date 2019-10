PS empatado com PSD nos jovens, mas com maioria nos seniores

As sondagens não são votos, mas mostram tendências mesmo quando são olhadas por categorias diferentes do que os números globais. Na sondagem mais recente, realizada pelo ISCTE e pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS) para o Expresso/SIC, existem inclusive 13% dos portugueses que ainda não decidiram se vão votar ou em quem votarão, onde se destacam os mais jovens.

Ainda assim, a sondagem dá a vitória aos socialistas sem maioria absoluta e com a possibilidade de negociar com três partidos: BE, CDU ou PAN. Quanto a resultados concretos e totais, como já vimos, o PS tem 38%, o PSD 28% o Bloco de Esquerda (BE) tem 10% de intenção de voto, o PCP-PEV 7%, o CDS 5% e o PAN 3%.

Mas olhando para os números mais pormenorizados notam-se outro tipo de tendências, por exemplo, como as votações variam por idade e, no caso desta última sondagem, notam-se diferenças significativas nos extremos – os mais jovens e mais velhos. Os resultados finais das Legislativas e das eleições em geral em Portugal dão-nos os votos por distrito, concelho ou freguesia, mas não fazem distinções nem por idade, por sexo ou por instrução, como várias sondagens chegam a fazer. Partimos então para a análise.

Na categoria dos mais jovens, dos 18 aos 24 anos, onde há um maior número de indecisos (13%), a sondagem indica-nos um empate entre PS e PSD, com 17% das intenções de voto, onde o BE surge em terceiro e relativamente perto, com 10%. Mas os números mostram que, mesmo juntando a categoria dos 25 aos 44 anos, a tendência não muda particularmente, com o PS a ter apenas mais 2% do que o PSD (19%) – o BE cai para os 8%.

Olhando, depois, para o espectro contrário, na categoria das pessoas com mais de 65 anos, o PS garantiria a maioria absoluta, com 42% das intenções de voto, contra 25% do PSD. Nos restantes partidos não se notam grandes diferenças nas votações por faixa etária, no entanto, os outros partidos que não PS, PSD, BE, CDU, CDS e PAN teriam 8% na categoria dos 18 aos 24 anos, bem mais do que nas faixas etárias de idade superior.

Já na categoria de níveis de instrução, a maior diferença entre PS e PSD com vantagem para os socialistas dá-se na faixa de quem tem até ao 3º ciclo, onde o PS ganharia com mais 13% dos votos. Curiosamente, nas intenções de voto de quem tem o Ensino Secundário, o PSD ganharia por 21% contra 20% do PS.

Intenções de voto por categorias etárias

– 18 a 24 anos

PS 17%

PSD 17%

BE 10%

CDU 2%

CDS 3%

PAN 3%

Outros 8%

– 25 a 44 anos

PS 19%

PSD 17%

BE 8%

CDU 5%

CDS 4%

PAN 4%

Outros 4%

– 45 a 64 anos

PS 32%

PSD 19%

BE 8%

CDU 6%

CDS 2%

PAN 1%

Outros 3%

– 65 anos ou mais

PS 42%

PSD 25%

BE 8%

CDU 5%

CDS 3%

PAN 1%

Outros 1%

Por níveis de instrução

Ensino Superior

PS 27%

PSD 18%

BE 10%

CDU 2%

CDS 5%

PAN 4%

Outros 4%

Secundário

PS 20%

PSD 21%

BE 10%

CDU 5%

CDS 5%

PAN 4%

Outros 4%

Até 3º ciclo

PS 33%

PSD 20%

BE 6%

CDU 6%

CDS 3%

PAN 2%

Outros 3%

Dados da sondagem do ISCTE e ICS.