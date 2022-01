PS vence eleições legislativas, antecipam projeções

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa, discursa durante um comício de campanha para as Eleições Legislativas de 2022 no Pavilhão da Sociedade Filamórnica União Artística Piedense, Almada, 26 de janeiro de 2022. A 30 de janeiro mais de 10 milhões de eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro constam dos cadernos eleitorais para a escolha dos 230 deputados à Assembleia da República. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

