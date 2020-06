PSD e CDS falam de segunda vaga da pandemia na região de Lisboa

O PSD e o CDS garantem que alguns especialistas presentes da reunião técnica desta quarta-feira no Infarmed falaram de uma segunda vaga da covid-19 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, contrariando o Presidente da República.

“De acordo com os técnicos a situação que estamos a viver na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) é uma representação de uma segunda onda e não apenas e só do aumento da testagem”, afirmou o deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, apontando os casos nos concelhos de Sintra, Amadora, Odivelas e Loures e que, no entender do dirigente social-democrata, “é uma situação que carece de atenção”.

No mesmo sentido, o líder do CDS-PP apontou para uma segunda vaga. “Depois desta sessão, o CDS apela ao Governo que não tente encontrar explicações implausíveis na Região de Lisboa e Vale do Tejo e que na opinião de alguns especialistas pode representar uma segunda vaga”, afirmou.

Questionado sobre a contradição com as afirmações do Presidente da República, José Rodrigues dos Santos garantiu que “não vamos martelar os números”, frisou.

Pouco antes, no mesmo local, Marcelo Rebelo de Sousa tinha garantido que os números estão a ser comunicados com “transparência” e “verdade”. “Não guardamos números por conveniência de ter cá a Champions”, referiu, reconhecendo que ainda que há “muitas perguntas sem respostas”, quando questionado sobre o papel dos supertransmissores (pessoas com maior capacidade de passar o vírus).

De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, a Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) registou 82,2% dos 367 novos casos de infeção, no dia em que, em números totais de infeções, esta região ultrapassou o Norte do país.

A RLVT teve mais 302 novos casos (82,2%), o Centro mais 28 casos (7,6%), o Algarve mais 16 (4,3%), o Norte mais 10 (2,7%), o Alentejo mais nove infeções (2,4%) e os Açores dois novos casos (0,5%).

Notícia atualizada às 15H15