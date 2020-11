PSD e CDS querem suspensão do pagamento de estacionamento em Lisboa

Agente de fiscalização da EMEL, em Lisboa. © Arquivo/Global Imagens

PSD e CDS-PP defendem a suspensão do pagamento dos parquímetros em Lisboa. Depois de o CDS-PP ter manifestado esta posição no debate anual sobre o estado da cidade, esta terça-feira foi a vez de os social-democratas lançarem esta proposta.

O PSD manifestou a sua posição através de uma recomendação, que foi divulgada através de um comunicado. O líder do PSD Lisboa, Luís Newton, defende que a câmara liderada por Fernando Medina "tome as medidas essenciais para a estabilidade e segurança dos seus munícipes, tendo em conta as dificuldades económicas provocadas pelas limitações sanitárias, e que proceda à suspensão imediata de pagamento de parquímetros à superfície, à semelhança do que foi feito no anterior período de confinamento, até que se registe um melhoramento significativo da situação pandémica".

O CDS-PP já tinha defendido esta medida dia 20 de outubro. "O fluxo de trânsito aumentou, trabalhadores que regressaram aos seus locais de trabalho, famílias que optaram por manter a escolha de infantários e escolas junto da sua atividade profissional, os transportes públicos são os mesmos, pelo que lançamos aqui o desafio de adotar novamente a suspensão de pagamento", propôs o deputado municipal centrista Diogo Moura, em declarações recolhidas pela Lusa.

A câmara de Lisboa suspendeu a fiscalização e cobrança de estacionamento na via pública entre os dias 16 de março e 11 de maio, cobrindo todo o período do estado de emergência e praticamente toda a quinzena de maio.

Os veículos de residentes com dístico válido (e a todos a quem já tinha sido garantido acesso) puderam continuar a estacionar gratuitamente nos parques de estacionamento da EMEL até 30 de junho.

A única medida que ainda continua em vigor, até dezembro, é a gratuitidade de estacionamento para as equipas de saúde das unidades do Serviço Nacional de Saúde "mais diretamente envolvidas no combate à pandemia".

Lisboa é um dos 121 concelhos que, a partir de quarta-feira, 4 de novembro, terá novas restrições, com semi-confinamento e teletrabalho obrigatório sempre que for possível.