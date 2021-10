PSD: Paulo Rangel quer eleições legislativas para 20 ou 27 de fevereiro

Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD © RODRIGO ANTUNES/LUSA

Paulo Rangel apelou esta quinta-feira para que as eleições legislativas antecipadas, na sequência da crise política do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, "num prazo razoável, racional e rápido". Mas apontou para os dias 20 ou 27 de fevereiro para que se compatibilizem com a estabilização dos órgãos do PSD e CDS, que têm eleições para a direção e congressos.

Estas datas, defendeu o ainda eurodeputado social-democrata, permitiria também a preparação "cuidada" das listas de deputados e minimizar os riscos da pandemia em campanha eleitoral em pleno inverno. Recorde-se de Paulo Rangel foi recebido pelo Presidente da República em Belém para ser ouvido, precisamente, sobre o processo interno no PSD.

O candidato à liderança do PSD lembrou que a marcação da data das eleições é da "exclusiva responsabilidade" de Marcelo Rebelo de Sousa. Mesmo depois de interpelado pelos jornalistas sobre o facto do Presidente ter apontado para janeiro como o mês mais provável para legislativas antecipadas.

Antecipação de congresso

O requerimento a pedir a antecipação do Congresso do PSD para dezembro já foi entretanto entregue esta quinta-feira na sede, com 68 assinaturas de conselheiros nacionais com direito a voto, incluindo os antigos presidentes Rui Machete e Luís Filipe Menezes.

Em comunicado enviado à Lusa, refere-se que foi entregue, na sede nacional do PSD ao cuidado do presidente do Conselho Nacional, "o requerimento potestativo para convocação, no prazo de 5 dias, de reunião extraordinária do Conselho Nacional do PSD para que possa deliberar a antecipação do 39º Congresso Nacional do PSD para os dias 17, 18 e 19 de dezembro do presente ano", em vez de entre 14 e 16 de janeiro, como estava previsto.

Entre os proponentes, refere a nota, estão também "vários dirigentes distritais, jovens, autarcas, deputados e muitos outros militantes". E esta é uma posição defendida por Paulo Rangel.

"Esta antecipação do Congresso Nacional do PSD contribui, sobretudo, para o interesse nacional viabilizando um calendário de eleições legislativas rápido, com as várias forças políticas, incluindo as mais representativas, em plenas e iguais condições políticas, de legitimidade, formais e operacionais para oferecerem aos portugueses as suas melhores equipas e projetos, com a clareza de alternativas que uma democracia saudável merece", justificam.

Para os requerentes, "a garantia do regular funcionamento das instituições e processos democráticos internos do PSD, enquanto partido pilar do sistema democrático, é também crucial para a defesa da democracia e consequentemente do interesse nacional" e consideram que o requerimento respeita a decisão de marcação de diretas para 04 de dezembro, "a data mais próxima proposta (e preferida) pela Comissão Política Nacional".

"O processo democrático interno deverá assim ser prosseguido e completado, sem interrupção ou suspensão permitindo a posse atempada de todos os órgãos do partido", defende, considerando que esta proposta garante a realização do Congresso Nacional do PSD, "momento de grande visibilidade e afirmação política externa do partido", numa data próxima das eleições diretas e não distante da data das eleições legislativas antecipadas.

Os requerentes apelam aos órgãos nacionais, incluindo à direção e aos dois candidatos já anunciados a presidente do PSD, Rui Rio e Paulo Rangel, "que possam acolher e acompanhar esta iniciativa de militantes do PSD".

Com Lusa