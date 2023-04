PSD promove "Tertúlia da Liberdade" no Barreiro

Iniciativa acontece no Barreiro © DR

O PSD vai promover no Barreiro, a 26 de abril, uma conversa aberta sobre o papel da Democracia nos tempos atuais. Sob o mote "A Democracia num contexto de incerteza global", o PSD Barreiro apresentará um painel de oradores constituído por Vasco Rato e Diana Soller, numa conversa moderada por José Paulo Rodrigues.

A "Tertúlia da Liberdade" realizar-se-á pelas 21 horas, no auditório da StartupBarreiro, estando as principais intervenções também disponíveis nas redes sociais do partido.

"O último ano marcou a sociedade e trouxe eventos globais e nacionais que poderão ser definidores para o futuro dos portugueses e para o papel que os municípios deverão assumir para renovar e proteger a Democracia", lê-se em nota enviada à imprensa.