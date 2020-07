PSD quer transferir reuniões do Infarmed para o parlamento

O PSD propõe que as reuniões técnicas com especialistas e membros do Governo até agora realizadas no Infarmed passem para o parlamento, com um novo modelo e transmissão em direto através do canal da Assembleia da República.

A proposta consta de um requerimento enviado à comissão parlamentar de Saúde para que seja esta a organizar os encontros sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.

A iniciativa surge depois do presidente do PSD ter considerado que as reuniões começavam a “ter pouca utilidade”, justificando com a forma como a informação era apresentada. “Há momentos em que são uns gráficos atrás dos outros, com tanta velocidade, que as pessoas que estão a assistir não têm sequer tempo para absorver mesmo aquilo que o gráfico está a mostrar”, concretizou numa entrevista ao Porto Canal.

Agora, os deputados da bancada social-democrata avançam com um requerimento para que as reuniões arranquem já no início da próxima sessão legislativa – previsivelmente em setembro – com uma periodicidade quinzenal e “duração indeterminada”.

No requerimento, encabeçado pelo deputado Ricardo Batista Leite – que tem estado nas reuniões do Infarmed – é proposto que nos encontros participem um representante do Ministério da Saúde e outros elementos do Governo, caso assim o entenda; epidemiologistas indicados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e outros especialistas que a comissão de Saúde entenda. Não é referida a presença de elementos da DGS.

A proposta defende ainda que todas as reuniões sejam públicas e transmitidas através do canal parlamento (ARTV).