PSI20 avança 0,05% com CTT no topo das subidas

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, nove terminaram a sessão em alta, sete em baixa e duas inalteradas.

Os CTT subiram 8,32% para 4,75 euros, depois de terem anunciado na quinta-feira, já com o mercado encerrado, que registaram lucros de 17,2 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com prejuízos de dois milhões de euros em igual período de 2020.

Nas principais subidas ficaram ainda a Ramada Investimentos (1,39% para 5,84 euros), o BCP (1,37% para 0,13 euros) e a Ibersol (1,32% para 6,14 euros).

A Sonae SGPS avançou 0,72% para 0,83 euros e a Galp subiu 0,33% para 8,45 euros.

Em sentido contrário, a Corticeira Amorim desceu 2,72% para 11,46 euros, a Semapa caiu 1,75% para 11,24 euros e a EDP Renováveis recuou 1,67% para 20,06 euros.

A Navigator desceu 0,85% para 3,03 euros, a Pharol perdeu 0,60% para 0,10 euros e a Jerónimo Martins baixou 0,52% para 17,20 euros.

A EDP terminou a sessão inalterada em 4,49 euros e a Novabase também ficou sem alterações a valer 4,72 euros por ação.

No resto da Europa, Londres subiu 0,04%, Frankfurt 0,11%, Madrid 0,48%, Paris 0,53% e Milão fechou com uma valorização mais expressiva de 1,30%, chegando a um nível que não atingia desde 2008, com o índice FTSE MIB a alcançar 26.000 pontos.