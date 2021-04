PSI20 fecha a subir 0,41% acompanhando as principais praças da Europa

Bolsa. © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Abril, 2021 • 18:55

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 encerraram a subir e cinco a descer.

A Ramada Investimentos e Indústria destacou-se a subir 3,62% para 6,30 euros, em máximos desde novembro de 2019. Seguiu-se os CTT a avançar 3,17% para 3,74 euros, máximos desde janeiro de 2018.

A Novabase fechou a avançar 2,55% para 4,02 euros.

Ainda a subir fecharam as ações de BCP (2,40% para 0,12 euros), Galp (1,67% para 9,50%), NOS (1,62% para 3,14 euros), assim como Ibersol (1,64% para 6,20 euros), Altri (1,44% para 6,68 euros), Navigator (1,06% para 2,87 euros), Semapa (0,66% para 12,16 euros), Sonae (0,51% para 0,78 euros), Pharol (0,38% para 0,10 euros) e REN (0,21% para 2,44 euros).

Já a EDP impediu maiores ganhos no PSI20, ao liderar as quedas com um recuo de 1,53% para 4,82 euros. Também a EDP Renováveis fechou em queda, neste caso 0,97% para 20,52 euros.

Ainda no 'vermelho' encerram a Corticeira Amorim (1,48% para 9,99 euros), Mota-Engil (0,21% para 1,42 euros) e Jerónimo Martins (0,14% para 14,17 euros).

Hoje foi conhecido que o órgão de defesa do consumidor polaco (UOKliK) multou o grupo Jerónimo Martins em mais de 60 milhões de zlotys (cerca de 13,2 milhões de euros) por indicar informações incorretas quanto à origem das suas frutas e legumes nos supermercados Biedronka, que o grupo detém na Polónia.

A Biedronka já anunciou que vai recorrer da decisão, considerando que "os alegados indícios foram recolhidos de forma tendenciosa e que a qualidade e integridade do processo levantam sérias reservas quanto à sua imparcialidade".

Na restante Europa, Londres fechou a subir 0,35%, Paris 0,28%, Frankfurt 0,11%, Madrid 0,97% e Milão 0,52%.

A ajudar à tendência positiva europeia esteve hoje o setor turístico, após a informação de que os turistas norte-americanos vacinados contra a covid-19 poderão viajar no verão para países da União Europeia (UE), segundo disse em entrevista ao jornal The New York Times a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.