PSP impediu 140 pessoas de viajar a partir de três aeroportos

Cento e quarenta pessoas foram impedidas de viajar pela PSP, entre 31 de janeiro e 25 de fevereiro, a partir dos três aeroportos continentais no âmbito das medidas de confinamento, revelou este sábado o ministério da Administração Interna.

Em comunicado, a tutela esclarece que no âmbito das medidas de confinamento para combater a pandemia de covid-19, a PSP verificou os motivos de viagem de 77.466 passageiros nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, tendo sido impedidas de viajar 140 pessoas.

Tendo por base o balanço do controlo das fronteiras aéreas pelo Serviço Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e pela PSP, entre 31 de janeiro e 25 de fevereiro, a tutela revela que dos 45.860 passageiros provenientes de voos de países da União Europeia e do Espaço Schengen, 650 não apresentaram comprovativo de realização de teste para despiste da infeção pelo SARS-CoV-2.

Dos 12.485 passeiros provenientes de voos de países terceiros, 94 também não apresentaram o comprovativo de teste à covid-19.

"Recorde-se que os passageiros que chegam a território nacional sem o referido teste têm de o realizar no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, e têm de aguardar o resultado no próprio aeroporto", acrescenta a tutela.

No mesmo comunicado, o ministério da Administração Interna avança que as medidas restritivas do tráfego aéreo se vão prolongar até dia 16 de março, mantendo-se suspensos todos os voos comerciais e privados com origem ou destino no Brasil e Reino Unido.

Os voos, com destino ou a partir de Portugal continental, de e para os países que integram a União Europeia e os países associados ao Espaço Schengen estão autorizados.

Paralelamente, estão também autorizadas viagens "exclusivamente essenciais" de e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam associados ao Espaço Schengen, bem como de apoio ao regresso de cidadãos nacionais ou com residência legal em território nacional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.508.786 mortos no mundo, resultantes de mais de 112,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.243 pessoas dos 802.773 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.