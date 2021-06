PSP vai controlar quem viaja de comboio, autocarro e avião na região de Lisboa

Agentes da PSP controlam a passagem entre os concelhos de Almada e Lisboa, durante o confinamento que se prolonga até ao dia 05 de abril, no âmbito das medidas de contenção da pandemia de covid-19, na Ponte 25 de Abril, em Almada, 26 de março de 2021. A circulação entre concelhos em Portugal continental está proibida desde as 00:00 de hoje e as 05:00 de 05 de abril, a segunda-feira após a Páscoa, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

