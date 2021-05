Público na última jornada será só um teste. Adeptos para final da Champions "em bolha"

Estádio do Dragão, do FC Porto © CARLOS COSTA / AFP

A presença de público na última jornada do campeonato nacional de futebol vai ser um teste e não significa um regresso dos adeptos aos jogos, indicou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Aquilo que vai acontecer na última jornada do campeonato é um evento-teste. Não podemos dizer que vai haver um regresso aos estádios", sublinhou a ministra na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros. "São um conjunto de eventos teste que, como os estádios têm características muito diferentes, será feito em todos os estádios em que há jogos na última jornada", detalhou.

"Não teríamos outra oportunidade que não fosse nesta última jornada", justificou a ministra, sendo possível "antecipar como é que o regresso poderá acontecer" na próxima época.

A última jornada do campeonato, ainda sem horários definidos, vai ser disputada nos dias 18 e 19 de maio. Já esta quarta-feira, a Liga de Clubes e a Federação Portuguesa de Futebol indicaram que os jogos da última jornada iam ter público nas bancadas, sendo autorizada a presença de 10% da lotação dos estádios, sendo que "o acesso aos estádios será exclusivamente destinado aos adeptos dos clubes visitados, que devem apresentar, à entrada do recinto, o resultado negativo de um teste rápido para a covid-19", lê-se no comunicado daqueles organismos.

Liga dos Campeões em "bolha"

Já em relação à final da Liga dos Campeões, no dia 29 de maio, os adeptos terão de viajar "em bolha", com teste negativo e não poderão ficar em Portugal mais do que 24 horas.

"O dispositivo se segurança que terá de ser montado", indicou a ministra da Presidência. "As pessoas que são o público deste jogo cumprem as regras de viajar em bolha de entrarem e saírem em 24 horas de virem todas testadas e de não terem no fundo, um contacto com a população em geral", detalhou Mariana Vieira da Silva.

O objetivo é que estes adeptos "não contribuam para nenhuma alteração nos nossos níveis de incidência e são estas as condições em que se realizará a final da Liga dos Campeões", frisou.

A UEFA confirmou, esta quinta-feira, que a final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Manchester City, será realizada no Estádio do Dragão, a 29 de maio, às 20 horas.

Portugal vai, assim, receber a segunda final da Champions consecutiva, depois de no ano passado ter sido realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, entre Bayern Munique e Paris Saint-Germain.