Qual o impacto do encerramento de escolas na evolução da pandemia?

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Os epidemiologistas traçaram, na reunião no Infarmed desta terça-feira, três modelos: um com as escolas abertas, outro com modelo de ensino à distância para alunos com mais de 15 anos e outro com as escolas encerradas, com ensino totalmente à distância.

Nas notas finais, é indicado que "as escolas em regime presencial é suficiente para trazer o R abaixo de um."

"No entanto, fechar as escolas com crianças com mais de 15 anos permitirá baixar mais o risco de transmissibilidade."

O cenário de encerramento total das atividades presenciais era aquele que, nos modelos traçados, mais impacto tinha da redução do R.

R subiu significativamente após o Natal

O 'R', o indicador que estabelece o número médio de contágios causados por uma pessoa infetada, subiu entre os dias 25 e 30 de dezembro.

"O R esteve a descer de forma sistemática nos meses de outubro, novembro e dezembro", explica o representante do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional Ricardo Jorge. "Chegou durante algum tempo a estar abaixo de 1 e perto da véspera de Natal aumentou de forma rápida - 0,98 a 25 de dezembro e 1,2 no dia 30 de dezembro".

Ou seja, a 30 de dezembro, uma pessoa infetada podia, em média, gerar mais do que um caso.